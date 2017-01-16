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  • 16.01, 17:13

На месте крушения Boeing 747 в Киргизии нашли 40 фрагментов тел

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На месте крушения Boeing 747 в Киргизии нашли 40 фрагментов тел

На месте крушения Boeing 747 в Киргизии нашли 40 фрагментов тел

В республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы доставлено 40 фрагментов тел с места катастрофы грузового Boeing 747 под Бишкеком.

Об этом сообщает киргизское агентство 24.kg со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. По данным агентства, сейчас фрагменты доставлены в республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы.

Сообщается, что у здания бюро собрались десятки человек, которые ждут опознания близких и родных.Территория оцеплена милицией, внутрь никого не пускают. Опознания, вероятнее всего, будут проходить по фотографиям.

Тем временем глава республиканского штаба по расследованию катастрофы, первый вице-премьер Мухаммедкалый Абулгазиев заявил, что на этот час опознаны 18 человек. Он также отметил, что работы по расчистке завалов на месте падения самолета будут продолжаться всю ночь. По его словам, мелкие обломки уже расчищены, а крупные части — фюзеляж, хвост — остаются на месте в соответствии с международным правилам.

Напомним, грузовой Boeing 747 рухнул сегодня утром недалеко от аэропорта Манас под Бишкеком. Самолет пролетел взлетно-посадочную полосу и упал на дачный поселок в районе аэропорта. По последним данным, в результате крушения погибли 32 человека, среди них 28 граждан Киргизии и 4 члена экипажа. Разрушено около 32 домов.

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