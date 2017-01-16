Правозащитники направили в прокуратуру десятки опросов о женском обрезании в Дагестане

Правозащитная организация «Правовая инициатива» передала в прокуратуру Дагестана 42 анонимных интервью о практике женского обрезания в высокогорных районах республики.
При этом подчеркивается, что вопросы, связанные с калечащими операциями на половых органах, освещали в СМИ и ранее. Так, со страниц одной из газет звучали призывы делать обрезание новорожденным на восьмой день после рождения.
Также в «Правовой инициативе» сообщили, что 13 декабря прокуратура Дагестана направила в правозащитную организацию запрос, в котором было указано, что для проведения расследования необходимо предоставить данные о фактах проведения операций, пострадавших и тех, кто проводил опросы женщин и экспертов.
Напомним, дискуссия о женском обрезании разгорелась летом прошлого года, когда правозащитники из «Правовой инициативы» опубликовали отчет, в котором утверждалось, что в некоторых районах Дагестана практикуются хирургические операции по травмированию гениталий девочек.
Масла в огонь подлил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Он призвал обрезать всех женщин, чтобы «снизить их сексуальность». Однако позднее Бердиев заявил, что просто говорил о проблеме разврата, и отказался от призыва к массовому обрезанию.
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