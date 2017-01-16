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  • 16.01, 17:13

Правозащитники направили в прокуратуру десятки опросов о женском обрезании в Дагестане

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Правозащитники направили в прокуратуру десятки опросов о женском обрезании в Дагестане

Правозащитники направили в прокуратуру десятки опросов о женском обрезании в Дагестане

Правозащитная организация «Правовая инициатива» передала в прокуратуру Дагестана 42 анонимных интервью о практике женского обрезания в высокогорных районах республики.

«Правовая инициатива» направила в ведомство письмо, в котором сообщило, что доклад о женском обрезании готовился с использованием качественных методов сбора информации. Респонденты отвечали на вопросы в свободной форме по заранее разработанной анкете на условиях полной анонимности. Персональные данные не обрабатывались.

При этом подчеркивается, что вопросы, связанные с калечащими операциями на половых органах, освещали в СМИ и ранее. Так, со страниц одной из газет звучали призывы делать обрезание новорожденным на восьмой день после рождения.

Также в «Правовой инициативе» сообщили, что 13 декабря прокуратура Дагестана направила в правозащитную организацию запрос, в котором было указано, что для проведения расследования необходимо предоставить данные о фактах проведения операций, пострадавших и тех, кто проводил опросы женщин и экспертов.

Напомним, дискуссия о женском обрезании разгорелась летом прошлого года, когда правозащитники из «Правовой инициативы» опубликовали отчет, в котором утверждалось, что в некоторых районах Дагестана практикуются хирургические операции по травмированию гениталий девочек.

Масла в огонь подлил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Он призвал обрезать всех женщин, чтобы «снизить их сексуальность». Однако позднее Бердиев заявил, что просто говорил о проблеме разврата, и отказался от призыва к массовому обрезанию.

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