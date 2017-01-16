В Крещение в Ялте устроят молебен о развитии крымских здравниц

В Крыму на этой неделе состоится молебен о развитии санаториев и удачном курортном сезоне в наступившем году.
Пресс-служба администрации Ялты: «В четверг с 13:30 до 14:00 в Ялте от собора Александра Невского к часовне Новомучеников и исповедников российских пройдет крестный ход. Здесь по благословлению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря состоится молебен о сохранении и развитии крымских курортов. После запланировано традиционное купание в море».
На полуострове не впервые проводится молебен о благополучном туристическом сезоне. По оценкам Министерства курортов и туризма Крыма, в минувшем году поток отдыхающих вырос на 21% и достиг 5,57 миллиона человек. Однако в 2017 году такого наплыва людей может и не быть, передает «Интерфакс». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили, что многие крымские отельеры подняли цены на сезон до критического уровня и рискуют летом не выдержать конкуренции.
Комментарии