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  • 16.01, 17:13

В Крещение в Ялте устроят молебен о развитии крымских здравниц

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В Крещение в Ялте устроят молебен о развитии крымских здравниц

В Крещение в Ялте устроят молебен о развитии крымских здравниц

В Крещение в Ялте устроят молебен о развитии крымских здравниц
  • Фото: Администрация Ялты

    • В Крыму на этой неделе состоится молебен о развитии санаториев и удачном курортном сезоне в наступившем году.

    Богослужение пройдет в Ялте 19 января, когда православные празднуют Крещение Господне.

    Пресс-служба администрации Ялты: «В четверг с 13:30 до 14:00 в Ялте от собора Александра Невского к часовне Новомучеников и исповедников российских пройдет крестный ход. Здесь по благословлению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря состоится молебен о сохранении и развитии крымских курортов. После запланировано традиционное купание в море».

    На полуострове не впервые проводится молебен о благополучном туристическом сезоне. По оценкам Министерства курортов и туризма Крыма, в минувшем году поток отдыхающих вырос на 21% и достиг 5,57 миллиона человек. Однако в 2017 году такого наплыва людей может и не быть, передает «Интерфакс». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили, что многие крымские отельеры подняли цены на сезон до критического уровня и рискуют летом не выдержать конкуренции.

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