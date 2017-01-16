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  • 16.01, 17:13

Мародер унес чайники с места крушения «Боинга» под Бишкеком

5 комментариев
  • Фото: Александр Писаренко / ТАСС
Мародер унес чайники с места крушения «Боинга» под Бишкеком

Мародер унес чайники с места крушения «Боинга» под Бишкеком

Мародер унес чайники с места крушения «Боинга» под Бишкеком
  • Фото: Александр Писаренко / ТАСС

    • Стражи порядка задержали мародера, решившего поживиться на месте крушения грузового Boeing 747–400 под Бишкеком.

    Житель поселка, чей дом не пострадал в результате авиакатастрофы, унес коробки с электрическими чайниками и три сотовых телефона. Предметы с разбившегося самолета были обнаружены дома у подозреваемого.

    Мужчина 1985 года рождения доставлен в отдел. Ему грозит ответственность по статье «Кража», передает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Киргизии.

    Турецкий грузовой Boeing 747–400 потерпел крушение в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас столицы Киргизии. Борт пролетел полосу, зацепил забор, а потом упал на поселок Дача-Суу.

    Жертвами авиакатастрофы, по данным МЧС, стал 31 человек, еще 11 были доставлены в больницы. Разрушены 32 частных дома. 17 января объявлено в Киргизии днем траура.

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