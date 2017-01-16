Мародер унес чайники с места крушения «Боинга» под Бишкеком

Стражи порядка задержали мародера, решившего поживиться на месте крушения грузового Boeing
747–400 под Бишкеком.
Мужчина 1985 года рождения доставлен в отдел. Ему грозит ответственность по статье «Кража», передает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Киргизии.
грузовой Boeing 747–400 потерпел крушение в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас столицы Киргизии. Борт пролетел полосу, зацепил забор, а потом упал на поселок Дача-Суу.
стал 31 человек, еще 11 были доставлены в больницы. Разрушены 32 частных дома. 17 января объявлено в Киргизии днем траура.
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