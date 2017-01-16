Владельцев домашних животных обяжут чипировать своих любимцев

У заводчиков кошек, собак и других друзей человека в скором времени появится еще одно обязательство. Теперь питомца нужно будет регистрировать. Если этого не сделать, можно нажить большие неприятности. Во время прогулки с псом участковый уполномоченный может подойти к хозяину и попросить предъявить свой и собачий паспорта.
Подготовлен пакет поправок в законопроект «Об ответственном обращении с животными». Скоро вся живность страны будет пересчитана и получит свой уникальный 15-значный код. Кроме того, появится список зверей, которых нельзя содержать дома. Сейчас, например, даже недовольство соседей не может убедить Любарского, что его рысь совсем не похожа на домашнюю кошку.
Десятки обескураженных жителей Казани задавались вопросом: чей верблюд гуляет сам по себе в центре города? Он бродил по дворам каменных джунглей, объедал ветки деревьев и охотно позировал для фото. Оказалось, что Филипп — бывший артист цирка, сбежал из частного центра реабилитации. И именно этот побег, по сути, сделал экс-звезду арены поистине уникальным, первым в стране чипированным верблюдом.
В 15-значном коде зашифрована вся информация о животном. И если Филя вновь вздумает покинуть вольер, достаточно будет лишь считать микрочип, чтобы узнать о беглеце все, начиная от последней прививки и заканчивая именем хозяина. Вся эта информация, как предполагается, будет храниться в федеральной государственной информационной системе.
Совсем скоро чипирование всех домашних животных станет строго обязательным. Пакет законодательных поправок задуман, чтобы защитить братьев наших меньших от нас же самих. Осуществить непростую задачу решились сразу после нескольких громких случаев живодерства, которые потрясли всю страну. Предполагается, что присвоить своему питомцу уникальный номер можно будет несколькими способами — чип, бирка, ошейник, татуировка, тавро, кольцо. Не бесплатно, конечно.
Перечень животных, подлежащих маркировке, будет утверждать правительство. За отказ от регистрации хозяину может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Так называемую дорожную карту введения уникального кода планируют разработать уже в феврале. Пока в списке значатся крупный и мелкий рогатый скот. Сообщается, что в список также попадут кролики, собаки и кошки. Подробности — в репортаже корреспондента Анны Финогиной.
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