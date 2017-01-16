Убийцу российского посла в Турции похоронили на кладбище для бездомных

Тело террориста Мевлюта Мерта Алтынташа, который убил российского посла в Турции, пролежало в морге несколько недель: родные отказались от убийцы.агентство «Анадолу».
По турецкому законодательству, родственники могут забрать тело из морга в течение 15 дней, но никто не сделал этого.
произошло 19 декабря во время его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок». Российский посол скончался от полученных ранений. Убийство посла сняли несколько телеканалов. Нападавшего ликвидировал спецназ. По делу о причастности к убийству российского дипломата арестованы пять человек.
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