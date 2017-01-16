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  • 16.01, 15:42

Убийцу российского посла в Турции похоронили на кладбище для бездомных

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Убийцу российского посла в Турции похоронили на кладбище для бездомных

Убийцу российского посла в Турции похоронили на кладбище для бездомных

Тело террориста Мевлюта Мерта Алтынташа, который убил российского посла в Турции, пролежало в морге несколько недель: родные отказались от убийцы.

Убийцу посла России в Анкаре Андрея Карлова Мевлюта Мерта Алтынташа захоронили в Анкаре на безымянном кладбище. Похороны состоялись 13 января и занимались ими муниципальные службы, так как родные отказались от убийцы, сообщило агентство «Анадолу».

По турецкому законодательству, родственники могут забрать тело из морга в течение 15 дней, но никто не сделал этого.

Нападение на Андрея Карлова произошло 19 декабря во время его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок». Российский посол скончался от полученных ранений. Убийство посла сняли несколько телеканалов. Нападавшего ликвидировал спецназ. По делу о причастности к убийству российского дипломата арестованы пять человек.

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