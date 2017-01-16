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  • 16.01, 15:42
Приморские ветеринары спасают раненного браконьерами тигренка. Приморье, браконьерство, животные, тигры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Приморские ветеринары спасают раненного браконьерами тигренка

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Приморские ветеринары спасают раненного браконьерами тигренка

Приморские ветеринары спасают раненного браконьерами тигренка

Приморские ветеринары спасают раненного браконьерами тигренка

    За любую информацию о браконьерах, которые ранили тигренка в Приморье, объявлено денежное вознаграждение. Беспомощное животное обнаружили местные жители и вызвали ветеринаров. Сейчас специалисты готовят семимесячного хищника к операции. Судя по рентгеновскому снимку, пуля задела несколько жизненно важных органов.

    О пострадавшем хищнике охотнадзору сообщили неравнодушные жители Пожарского района Приморья. Тигренок лежал на обочине автодороги совершенно обессиленный. Владивосток от этих мест отделяют сотни километров пути, но несмотря на это лесные инспекторы и экологи оперативно прибыли на выручку. Первый осмотр показал, что от браконьерской пули пострадал семимесячный самец краснокнижного амурского тигра.

    Чтобы облегчить страдания, зверя обездвижили с помощью снотворного, после чего отвезли в центр реабилитации для попавших в беду диких животных. Полосатому пациенту ветеринары тщательно обработали рану. Состояние маленького хищника доктора поддерживают антибиотиками и обезболивающими препаратами. Тигренок находится в теплом карантинном блоке, но особого комфорта от этого не испытывает, принимать пищу отказывается наотрез и пьет одну воду.

    Сергей Арамилев, директор дальневосточного филиала центра «Амурский тигр»: «У тигренка большая кровопотеря, как мы понимаем, крови для переливания нет и взять ее, по сути, негде. Никто не отрабатывал такие методы. К тому же есть признаки переохлаждения, потому что долгое время лежал без движения».

    Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, главная задача ветеринаров состоит в том, чтобы подготовить раненое животное к серьезной операции. При ее благополучном исходе у тигренка, правда, не будет никаких шансов вернуться в дикую природу. Специалисты намеренно не говорят о характере ранения, чтобы этим для своего оправдания не воспользовались стрелявшие в редкого зверя браконьеры. Их поисками занимается полиция, а центр «Амурский тигр» даже пообещал награду тем, кто поделится достоверной информацией о нелегальных охотниках.

    Сергей Арамилев: «Браконьера найти в лесу достаточно сложно. Тем не менее, как показывает история последних 3 лет, принятые законодательные поправки и изменившееся отношение силовых структур к преступлениям данной категории позволяют найти виновных лиц и передать дело в суд».

    На месте происшествия сотрудники охотнадзора обнаружили свежие следы матери-тигрицы и ее второго детеныша, которым чудом удалось спастись от браконьеров. Каковы были их истинные намерения, правоохранители и экологи надеются узнать в ближайшее время.

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