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  • 16.01, 15:42

Охранников уральского химзавода расстреляли пьяные «гангстеры»

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Охранников уральского химзавода расстреляли пьяные «гангстеры»

Охранников уральского химзавода расстреляли пьяные «гангстеры»

Охранников уральского химзавода расстреляли пьяные «гангстеры»
  • Фото: pravdaurfo.ru

    • В Свердловской области задержаны подозреваемые в нападении на закрытый Красноуральский химзавод (КХЗ).

    Полицейским совместно с сотрудниками ФСБ удалось установить и задержать четверых подозреваемых. Ими оказались неработающие жители Красноуральска 1992, 1995 и 1989 годов рождения. Из них двое были ранее судимы за кражи, угоны, тяжкий вред здоровью со смертельным исходом и изнасилование. У подозреваемых изъяты маски, одежда и другие вещдоки. Сопротивления при задержании они оказать не успели.

    Также уже установлена личность пятого подозреваемого. Он объявлен в розыск.

    По данным правоохранителей, подозреваемые в декабре уже пытались украсть цветные металлы на территории неработающего предприятия, однако тогда получили отпор от сторожей.

    Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области: «На этот раз местные „гангстеры“, подкрепившись для храбрости алкоголем, пришли, чтобы отомстить за провал прошлой несостоявшейся кражи и сорванный очередной „фуршет“, который планировался по результатам сбыта краденого железа».

    Напомним, в ночь на 13 января злоумышленники проникли на территорию неработающего химзавода в Красноуральске и обстреляли сторожей, пытавшихся их задержать. В результате двое охранников 1988 года рождения и их коллега 1983 года рождения получили ранения и были госпитализированы.

    Как сообщил Валерий Горелых, у пострадавших сторожей после операции «дело пошло на поправку». Врачи уже разрешили полицейским допросить охранников.

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