Охранников уральского химзавода расстреляли пьяные «гангстеры»

В Свердловской области задержаны подозреваемые в нападении на закрытый Красноуральский химзавод (КХЗ).
Также уже установлена личность пятого подозреваемого. Он объявлен в розыск.
Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области: «На этот раз местные „гангстеры“, подкрепившись для храбрости алкоголем, пришли, чтобы отомстить за провал прошлой несостоявшейся кражи и сорванный очередной „фуршет“, который планировался по результатам сбыта краденого железа».
Напомним, в ночь на 13 января злоумышленники проникли на территорию неработающего химзавода в Красноуральске и обстреляли сторожей, пытавшихся их задержать. В результате двое охранников 1988 года рождения и их коллега 1983 года рождения получили ранения и были госпитализированы.
пострадавших сторожей после операции «дело пошло на поправку». Врачи уже разрешили полицейским допросить охранников.
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