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  • 16.01, 15:42

Евпаторийский детский санаторий переименовали в честь Доктора Лизы

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Евпаторийский детский санаторий переименовали в честь Доктора Лизы

Евпаторийский детский санаторий переименовали в честь Доктора Лизы

Правительство присвоило Евпаторийскому военному детскому клиническому санаторию имя Елизаветы Глинки, которая стала жертвой катастрофы Ту-154 в Сочи.

Переименовать санаторий предложило Минобороны. Таким образом были отмечены особые заслуги коллектива учреждения в медицинской реабилитации детей.

Также в правительстве РФ напомнили, что Елизавета Глинка спасла десятки детей, пострадавших в зонах вооруженных конфликтов.

Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, стала одной из жертв крушения самолета Ту-154 Минобороны, который разбился в Чёрном море по дороге в Сирию. Также в результате авиакатастрофы погибли артисты ансамбля имени Александрова и журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды».

Сегодня в Успенском храме Новодевичьего монастыря прошло прощание с Доктором Лизой. Проститься с главой фонда «Справедливая помощь» пришли близкие, родные и коллеги. Также на церемонии присутствовали председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава ЦИК Элла Памфилова, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Похоронят Елизавету Глинку на Новодевичьем кладбище.

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