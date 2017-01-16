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  • 16.01, 15:42
Напавшему на водителя скорой автомобилисту грозит уголовное наказание. автомобили, драки и избиения, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Напавшему на водителя скорой автомобилисту грозит уголовное наказание

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Напавшему на водителя скорой автомобилисту грозит уголовное наказание

Напавшему на водителя скорой автомобилисту грозит уголовное наказание

    Жителю Москвы, который набросился на водителя неотложки после ДТП, может грозить уголовное наказание. Бригада медиков написала заявление в полицию. Требование судить виновного выдвинул и главврач медучреждения.

    Инцидент произошел накануне. Сообщается, что экипаж спешил на вызов. Водитель скорой, включив сирену и проблесковые маяки, пересек сплошную. Навстречу ему ехали «Жигули». Хозяин отечественного авто резко затормозил. А вот водитель иномарки, который двигался следом, не соблюдал дистанцию и совершил столкновение. После чего шофер «Жигули» вышел из-за руля и направился к неотложке — выяснять отношения с бригадой скорой помощи.

    Водитель неотложки уверяет — ничего противоправного он не совершал. Убедился в безопасности маневра и со включенными спецсигналами выехал на встречную полосу. Торопился на вызов. Его оппоненту так не показалось. Сирены он не слышал, проблесковый маячок не видел.

    Фельдшер Людмила Данилова в тот момент как раз находилась в карете скорой. Рассказывает, что за 16 лет с таким отношением к медработникам сталкивается впервые. Причем автомобиль человека, который больше всех возмущался, практически не пострадал. Судя по всему, он расстроился, что теперь придется ремонтировать бампер. При этом хозяин иномарки, который собственно и не успел затормозить и врезался в легковушку, в конфликт не вмешивался. Вместе с беременной женой и ребенком он наблюдал за разгорающимся спором со стороны.

    Теперь разбираться в этой ситуации будут полицейские. Сразу после тяжелой во всех смыслах смены Людмила Данилова написала заявление в правоохранительные органы. Спускать хамское поведение на тормозах работники бригады скорой помощи не намерены.

    Подробности в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.

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