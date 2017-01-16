Напавшему на водителя скорой автомобилисту грозит уголовное наказание

Жителю Москвы, который набросился на водителя неотложки после ДТП, может грозить уголовное наказание. Бригада медиков написала заявление в полицию. Требование судить виновного выдвинул и главврач медучреждения.выяснять отношения с бригадой скорой помощи.
Водитель неотложки уверяет — ничего противоправного он не совершал. Убедился в безопасности маневра и со включенными спецсигналами выехал на встречную полосу. Торопился на вызов. Его оппоненту так не показалось. Сирены он не слышал, проблесковый маячок не видел.
Фельдшер Людмила Данилова в тот момент как раз находилась в карете скорой. Рассказывает, что за 16 лет с таким отношением к медработникам сталкивается впервые. Причем автомобиль человека, который больше всех возмущался, практически не пострадал. Судя по всему, он расстроился, что теперь придется ремонтировать бампер. При этом хозяин иномарки, который собственно и не успел затормозить и врезался в легковушку, в конфликт не вмешивался. Вместе с беременной женой и ребенком он наблюдал за разгорающимся спором со стороны.
Теперь разбираться в этой ситуации будут полицейские. Сразу после тяжелой во всех смыслах смены Людмила Данилова написала заявление в правоохранительные органы. Спускать хамское поведение на тормозах работники бригады скорой помощи не намерены.
Подробности в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
Комментарии