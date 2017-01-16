Эксперты составили топ-12 самых дешевых турнаправлений 2017 года

Британская компания Post Office опубликовала рейтинг самых бюджетных курортов и туристических направлений на 2017 год.рейтинга из 12 позиций специалисты взяли стоимость нескольких товаров и услуг, в частности, обеда с вином на двоих, цены на воду, кофе, кока-колу, пиво, средство от насекомых и солнцезащитный крем.
В результате самым дешевым оказался регион Алгарви на юге Португалии. За разовый набор перечисленных выше товаров и услуг туристы здесь заплатят около 37,95 евро. На второй строчке списка разместился болгарский курорт Солнечный Берег. Для двоих путешественников обед, напитки и другие товары обойдутся там в 38,14 евро. Третье место досталось курорту Коста-дель-Соль в южной Испании, где выше обозначенный набор стоит 44,12 евро.
На четвертом месте рейтинга — турецкий Мармарис на побережье Средиземного моря с показателем 56,56 евро, на пятом — Прага (58,19 евро).
В топ-12 в порядке убывания также вошли город Пафос на юго-западе Кипра, Будапешт, Токио, населенный пункт Слима на Мальте, остров Корфу (Греция), Кейптаун в ЮАР и Канкун (Мексика).
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