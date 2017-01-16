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  • 16.01, 14:11
На месте крушения Boeing 747 в Киргизии нашли черный ящик. авиационные катастрофы и происшествия, Бишкек, Киргизия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На месте крушения Boeing 747 в Киргизии нашли черный ящик

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  • Фото РИА Новости, Табылды Кадырбеков
На месте крушения Boeing 747 в Киргизии нашли черный ящик

На месте крушения Boeing 747 в Киргизии нашли черный ящик

На месте крушения Boeing 747 в Киргизии нашли черный ящик
  • Фото РИА Новости, Табылды Кадырбеков

    • Обнаружен один из бортовых самописцев грузового Boeing 747–400, разбившегося сегодня под Бишкеком.

    Черный ящик авиалайнера будут изучать эксперты правительственной комиссии.

    Кроме того, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Киргизии, во вторник, 17 января, в Бишкек прибудут специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Они будут принимать участие в расследовании причин трагедии.

    Напомним, грузовой Boeing 747–400 потерпел крушение неподалеку от международного аэропорта Манас в Бишкеке. Самолет пролетел посадочную полосу, зацепил забор, а потом упал на дачный поселок.

    Жертвами авиакатастрофы стали не менее 37 человек, еще 11 были доставлены в больницы. Сейчас на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.

    По некоторым данным, самолет, который дважды пытался зайти на посадку, повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе, а также задел деревья у ВПП и здание аэронавигации.

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