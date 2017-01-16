На месте крушения Boeing 747 в Киргизии нашли черный ящик

Обнаружен один из бортовых самописцев грузового Boeing
747–400, разбившегося сегодня под Бишкеком.
Кроме того, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Киргизии, во вторник, 17 января, в Бишкек прибудут специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Они будут принимать участие в расследовании причин трагедии.
грузовой Boeing 747–400 потерпел крушение неподалеку от международного аэропорта Манас в Бишкеке. Самолет пролетел посадочную полосу, зацепил забор, а потом упал на дачный поселок.
стали не менее 37 человек, еще 11 были доставлены в больницы. Сейчас на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.
По некоторым данным, самолет, который дважды пытался зайти на посадку, повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе, а также задел деревья у ВПП и здание аэронавигации.
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