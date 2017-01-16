«Спартак» усилился полузащитником сборной России

Александр Самедов перешел из «Локомотива» в столичный «Спартак».
Сам футболист отметил, что очень рад вернуться в родную команду, сообщили в пресс-службе «Спартака».
Александр Самедов: «Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен — в „Спартаке“ у меня все получится!»
32-летний Самедов является воспитанником школы «Спартака». В основном составе красно-белых футболист провел 59 матчей и забил 9 голов.
Также Самедов выступал за «Локомотив», «Москву» и столичное «Динамо». А в составе сборной России полузащитник провел 35 матчей. В частности, он играл на чемпионате мира 2014 года и чемпионате Европы 2016 года.
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