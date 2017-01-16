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  • 16.01, 12:40

Крым подготовил резолюцию о нарушениях Киевом прав человека

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Крым подготовил резолюцию о нарушениях Киевом прав человека

Крым подготовил резолюцию о нарушениях Киевом прав человека

Крымские власти подготовили проект резолюции ООН о нарушениях прав человека на полуострове, когда он был частью Украины.

Как сообщил председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, в проекте резолюции крымские власти постарались «хронологически описать всю ситуацию».

В документе, в частности, речь идет о «широком периоде всех событий, связанных с нарушением прав человека в Крыму в украинский период», сообщает РИА Новости.

Напомним, в декабре Генассамблея ООН большинством голосов приняла украинскую резолюцию, в которой говорится, что в Крыму якобы нарушаются права человека. Документ поддержали 70 государств, в том числе страны ЕС, Канада, США, Турция и Япония.

В Крыму же в ответ отметили, что положения резолюции ООН не имеют ничего общего с реальным положением дел на полуострове. При этом подчеркивалось, что больше всего лжи содержат постулаты об ущемлении прав этнических меньшинств в Крыму.

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