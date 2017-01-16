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  • 16.01, 12:40

Минобороны попросило прощения у семей жертв крушения Ту-154

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Минобороны попросило прощения у семей жертв крушения Ту-154

Минобороны попросило прощения у семей жертв крушения <nobr>Ту-154</nobr>

На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах прощаются с жертвами крушения Ту-154 в Чёрном море.

К родственникам погибших обратился замглавы Минобороны. Он пообещал, что военное ведомство будет поддерживать семьи жертв катастрофы, а также попросил у родственников погибших прощения.

Николай Панков, заместитель министра обороны РФ: «Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег… Вечная память погибшим».

Также соболезнования родным и близким погибших выразили министр транспорта Максим Соколов и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который провел обряд отпевания, передает РИА Новости.

Отметим, что также сегодня в телецентре «Останкино» простились с погибшими в авиакататрофе журналистами. Командировка в Сирию стала роковой для съемочной группы НТВ — продюсера Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова и звукооператора Евгения Толстова, а также для сотрудников Первого канала и телеканала «Звезда». Кроме того, в Успенском храме Новодевичьего монастыря прощаются с Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза.

Самолет Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию, разбился 25 декабря. Катастрофа произошла вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира. Все они погибли.

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