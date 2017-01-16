Минобороны попросило прощения у семей жертв крушения Ту-154

На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах прощаются с жертвами крушения
Ту-154 в Чёрном море.
Николай Панков, заместитель министра обороны РФ: «Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег… Вечная память погибшим».
Также соболезнования родным и близким погибших выразили министр транспорта Максим Соколов и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который провел обряд отпевания, передает РИА Новости.
съемочной группы НТВ — продюсера Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова и звукооператора Евгения Толстова, а также для сотрудников Первого канала и телеканала «Звезда». Кроме того, в Успенском храме Новодевичьего монастыря прощаются с Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза.
Самолет Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию, разбился 25 декабря. Катастрофа произошла вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира. Все они погибли.
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