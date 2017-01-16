На НТВ стартует сериал «Один против всех» с Михаилом Пореченковым

С 23 января на телеканале НТВ стартует сериал «Один против всех», который рассказывает о влиятельном начальнике уголовного розыска одного из провинциальных городов. В главных ролях снялись Михаил Пореченков, Илья Шакунов, Олег Чернов, Виктория Тарасова и другие.

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Уже много лет Жжёнов (Михаил Пореченков) возглавляет УГРО портового города. Он пользуется уважением у власти и авторитетом у лидеров криминальных группировок. Жженов борется с преступностью так, как считает нужным, и диктует правила игры. В его городе никогда не продадут наркотики несовершеннолетним, а в проституцию не вовлекают по принуждению. Однако вскоре ему придется забыть о покое.В Приморск из Москвы присылают нового начальника. Подполковник Ганецкий (Илья Шакунов), пытаясь завоевать авторитет, ломает привычный уклад жизни. В городе поднимается волна преступлений: ограбление воинского склада, распространение синтетических наркотиков. В этой череде событий убивают друга и напарника Жжёнова Горлова (Олег Чернов) и похищают единственную дочь Жжёнова Олесю (Анастасия Фурса). Очевидно, что кто-то пытается поссорить главарей двух преступных группировок.Кажется, что стабильность в Приморске уже не восстановить. Но Жжёнову не привыкать справляться со всем в одиночку. В раскрытии некоторых преступлений Жжёнову помогут женщины. Рядом с ним будут благодарная Илона (Анна Попова), которую он когда-то спас из борделя, и бывшая возлюбленная Лидия Карцева (Виктория Тарасова), чувства к которой зарождаются внутри него.Премьера сериала «Один против всех» состоится на телеканале НТВ 23 января.