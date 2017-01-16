США не пригласили представителей Китая на инаугурацию Трампа

Китай не получил приглашения принять участие в церемонии инаугурации
ТАСС.
45-го президента США, которая состоится в Вашингтоне 20 января.
Церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. Как ранее сообщили в штабе избранного президента Дональда Трампа, торжества начнутся заранее, еще 17 января. Запланировано несколько приемов в честь избранных президента и вице-президента США, а также министров формируемой администрации Трампа.
В день инаугурации президент по традиции выступит с обращением к стране.
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