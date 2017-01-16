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  • 16.01, 12:40

Путин соболезнует президенту Киргизии в связи с крушением Boeing под Бишкеком

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Путин соболезнует президенту Киргизии в связи с крушением Boeing под Бишкеком

Путин соболезнует президенту Киргизии в связи с крушением Boeing под Бишкеком

Президент России выразил соболезнования президенту Киргизии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате падения самолета на жилые дома под Бишкеком.

Владимир Путин направил Алмазбеку Атамбаеву телеграмму, в которой подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь дружественного народа Киргизской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также российский президент передал слова поддержки тем, кто потерял в этой катастрофе своих родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

К этому часу известно уже о 37 погибших и 11 пострадавших. Спасатели продолжают разбор завалов на месте крушения Boeing. Сообщается о больших разрушениях: около 15 жилых одноэтажных домов буквально стерты с лица земли.

Трагедия случилась рано утром. Заходя на посадку в бишкекский аэропорт Манас в условиях густого тумана, пилоты Boeing пролетели взлетную полосу. Самолет зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок. Также сообщается, что самолет дважды пытался зайти на посадку, повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе. Борт задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы и здание аэронавигации. Об этом со ссылкой на источники в киргизском Минтрансе сообщает местное агентство 24.kg.

Вторник 17 января объявлен в Киргизии днем траура по погибшим.

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