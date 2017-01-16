Центробанк обезвредил 1600 нелегальных кредиторов в 2016 году

В 2016 году Центробанк выявил и передал в прокуратуру, Министерство внутренних дел и Федеральную антимонопольную службу сведения о 1600 нелегальных кредиторах, которые под видом микрофинансовых организаций выдают потребительские займы по ставкам порядка 900% годовых.Известия» со ссылкой на официальных представителей регулятора, на увеличение числа выявленных «черных кредиторов» повлияло и то, что в 2016 году на них обратила внимание Генпрокуратура. Так, в начале года в связи с многочисленными скандалами она потребовала от Центробанка навести порядок на рынке микрофинансирования.
В результате Центробанк разработал и в тестовом режиме запустил программу, позволяющую оперативно находить «черных кредиторов» по их рекламе в Интернете. По данным источника издания, близкого к ЦБ, тестирование прошло успешно, и в 2017 году ЦБ планирует активно использовать эту разработку.
Разница между легальными и нелегальными микрофинансовыми компаниями заключается в том, что первые выдают микроссуды по ставкам около 600% годовых и используют законные методы взыскания. Вторые же приближают свои ставки по кредитам к 1000%, а среди методов взыскания пользуются даже уголовно преследуемыми.
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