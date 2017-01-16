В Киргизии объявлен день траура по жертвам крушения Boeing 747

Вторник 17 января объявлен в Киргизии днем траура по погибшим в результате крушения грузового Boeing 747 под Бишкеком.сайт пресс-службы главы государства.
Согласно указу президента, «траур объявлен на территории Киргизии и в дипломатических и консульских службах за пределами страны». В день траура на территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены государственные флаги, прекращена трансляция развлекательных программ и проведение развлекательных мероприятий.
В указе президента также говорится, что местным властям поручено оказать помощь всем пострадавшим и семьям погибших.
рухнул сегодня утром на дачный поселок Дача-Суу (Авиатор), в котором постоянно проживали люди и насчитывалось 43 участка. На данный момент известно о 40 погибших и 11 пострадавших, госпитализированных в больницы Бишкека. В поселке разрушено 15 одноэтажных жилых домов. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.
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