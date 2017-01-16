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  • 16.01, 12:40
На Ставрополье вундеркинд-первоклассник озадачил учителей сельской школы. Ставропольский край, вундеркинды, дети и подростки, образование, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Ставрополье вундеркинд-первоклассник озадачил учителей сельской школы

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На Ставрополье вундеркинд-первоклассник озадачил учителей сельской школы

На Ставрополье <nobr>вундеркинд-первоклассник</nobr> озадачил учителей сельской школы

    В Ставропольском крае проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников. В случае победы ребята смогут поступить в любой университет страны без экзаменов. Первоклассника Ваню на эту олимпиаду не допустили в силу возраста, несмотря на то, что он — вундеркинд. Мальчик трудится над своей теорией происхождения Вселенной, пока его сверстники учат алфавит.

    Ученики 1-го класса сельской школы благодаря мальчику Ване проходят курс астрофизики. Просто Ивану уже неинтересно обсуждать, где раки зимуют, на уроках окружающего мира он втягивает учителя в дискуссии о происхождении Вселенной и основах квантовой механики.

    Вундеркинд Иван Соленков стал причиной экстренного педсовета в школе №1. Перед директором Антониной Викторовной возникла дилемма: как перевести Ваню из 1-го класса сразу в 8-й, а также где найти толкового преподавателя по астрономии, ведь предмет вывели из общеобразовательной программы еще в 2008 году.

    Мыслить пришлось нестандартно. Преподавать астрономию продвинутому первокласснику поручили вундеркинду постарше. Дима Янкин учится в этой же школе в 11-м классе и, как выяснилось, свободно ориентируется в космических черных дырах.

    Как передает корреспондент НТВ Максим Березин, первоклассник, который рисует на последней странице тетрадки гравитационные волны и уравнения Эйнштейна, — педагогический парадокс для директора сельской школы. Находясь под сильным впечатлением, она даже выделила для уроков астрономии свой кабинет. Химия — еще одна страсть юного вундеркинда. Он выучил таблицу Менделеева и посещает любимый предмет вместе с восьмиклассниками, очаровывая знаниями преподавателя с 20-летним стажем.

    Ване пророчат большее будущее, но отправить его хотя бы на краевую олимпиаду пока что не позволяет возраст. Из стен родной школы мальчик вырос уже в 1-м классе. Это большая проблема для бабушки, которая сейчас по всей стране ищет школы для одаренных детей, где ее внуку не придется ходить на уроки с восьмиклассниками.

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