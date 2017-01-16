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  • 16.01, 12:40
СМИ узнали о планах властей отменить льготную ставку НДС. налоги и пошлины, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СМИ узнали о планах властей отменить льготную ставку НДС

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СМИ узнали о планах властей отменить льготную ставку НДС

СМИ узнали о планах властей отменить льготную ставку НДС

    В правительстве обсуждают отмену льготной ставки налога на добавленную стоимость. Есть мнение, что властям приходится рассматривать такие идеи, потому что такую льготу бюджету тянуть тяжело и вместо нее надо что-нибудь придумать.

    Базовая ставка НДС в России — 18%. Про то, что льготную ставку в 10% могут отменить, газете «Ведомости» рассказали несколько федеральных чиновников. Вместо этого власти обдумывают адресную поддержку малоимущим.

    Например, осенью Минфин предлагал повышать льготный НДС, но параллельно начать выдавать самым бедным по 1500 рублей в месяц. Сейчас в Минфине заявляют, что конкретного обсуждения отмены льготного НДС не ведется.

    Источники «Ведомостей» говорят, что эта льгота обходится бюджету слишком дорого — в 150 миллиардов в год. К тому же в Независимом институте социальной политики считают, что снижать уровень бедности в России она не помогала. Вместе с тем эксперты предупреждают, что даже постепенное повышение льготного НДС приведет к сильному росту цен.

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