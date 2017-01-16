СМИ узнали о планах властей отменить льготную ставку НДС

В правительстве обсуждают отмену льготной ставки налога на добавленную стоимость. Есть мнение, что властям приходится рассматривать такие идеи, потому что такую льготу бюджету тянуть тяжело и вместо нее надо
Ведомости» рассказали несколько федеральных чиновников. Вместо этого власти обдумывают адресную поддержку малоимущим.
что-нибудь придумать.
Например, осенью Минфин предлагал повышать льготный НДС, но параллельно начать выдавать самым бедным по 1500 рублей в месяц. Сейчас в Минфине заявляют, что конкретного обсуждения отмены льготного НДС не ведется.
Источники «Ведомостей» говорят, что эта льгота обходится бюджету слишком дорого — в 150 миллиардов в год. К тому же в Независимом институте социальной политики считают, что снижать уровень бедности в России она не помогала. Вместе с тем эксперты предупреждают, что даже постепенное повышение льготного НДС приведет к сильному росту цен.
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