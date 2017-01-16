Барак Обама готов выехать из Белого дома

До официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа осталось меньше недели. Действующий хозяин Белого дома готовится к переезду. Барак Обама с родными уже собрали вещи.CBS 44-й президент США уверял, что его родные ждут не дождутся этой минуты.
Барак Обама, президент США: «Они готовы уехать. Я имею в виду девочек. Понимаете, они сейчас в таком возрасте, когда ограничения Секретной службы, охрана и все прочее им порядком поднадоело. Мишель тоже так и не привыкла к этому. То есть она была прекрасной первой леди, но она все это не выбирала».
Суматоха, связанная с переездом, вероятно, сказалась на одной из президентских собак. Несколько дней назад Санни напал на 18-летнюю посетительницу Белого дома и цапнул ее за лицо. В итоге девушка провела несколько часов в кабинете у президентского врача вместе с Малией Обамой. Та ее, очевидно, утешала. И хотя пришлось накладывать швы и у девушки останется шрам на лице, ее родители уже заявили, что не будут подавать в суд на президентскую чету за поведение собаки. Тем не менее в Белом доме даже эту незначительную историю постарались не заметить.
Джош Эрнест, пресс-секретарь Белого дома: «Мне нечего особо сказать об этой истории. Я думаю, можно только отметить, что Бо и Санни были настоящими, искренними послами американского народа. Тысячи людей могли общаться и играть с этими собаками, гладить их. Я с ними играл, и мой сын играл».
Глава администрации Барака Обамы считает, что за 8 лет уходящий президент не был замешан ни в одной скандальной истории, даже самой пустячной.
Денис Макдоноу, глава аппарата Белого дома: «Мы исторически не были замешаны ни в одном скандале. Я думаю, это важно не только потому, что это подчеркивает, как и президент, и первая леди, и вице-президент Байден выстроили работу правительства, но также потому что Белый дом позволил всем государственным институтам работать независимо».
Защита наследия Обамы — сейчас главная задача уходящей администрации, поэтому, конечно, там не вспоминают ни Эдварда Сноудена с откровениями о масштабной слежке спецслужб за американцами, ни программу Fast And Furious (поставки оружия мексиканским наркокартелям через подставных лиц) то ли в надежде, что дельцы перестреляют друг друга, то ли рассчитывая таким образом выйти на главарей.
Как отмечают наблюдатели, уже этого любому республиканцу во главе Белого дома с лихвой бы хватило если не для импичмента, то хотя бы для серьезных объяснений с собственной страной, но первому афроамериканскому президенту США многое сходило с рук.
Скандальный закон о медстраховке, политическая война с Конгрессом, провалы во внешней политике. В итоге под занавес правления почти половина американцев отрицательно относится к 8 годам, которые Обама провел во власти, а две трети населения не хотят продолжения его политики. При этом как человек он нравится большинству американцев — играет в баскетбол, любит пошутить и настраивается на большие политические мероприятия, слушая рэп.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, первые недели после президентства Обама намерен провести с семьей на Гавайях, хочет выспаться и отдохнуть. Потом он планирует написать новую книгу и заняться общественной работой.
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