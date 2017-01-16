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  • 16.01, 11:10
Пилот разбившегося в Киргизии Boeing 747 пытался увести самолет на второй круг. Гонконг, Киргизия, Турция, авиационные катастрофы и происшествия, дети и подростки, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пилот разбившегося в Киргизии Boeing 747 пытался увести самолет на второй круг

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Пилот разбившегося в Киргизии Boeing 747 пытался увести самолет на второй круг

Пилот разбившегося в Киргизии Boeing 747 пытался увести самолет на второй круг

Пилот разбившегося в Киргизии Boeing 747 пытался увести самолет на второй круг

    Растет число жертв страшной авиакатастрофы, которая произошла в пригороде столицы Киргизии. Там грузовой Boeing 747 во время посадки упал на жилые дома, расположенные рядом с аэропортом Манас. Власти сообщают, что на месте крушения найдены тела как минимум 40 погибших.

    Boeing 747 рухнул в поселке Дача-Суу прямо на жилые дома и разрушил 32 из них. После падения начался сильный пожар. Как заявили в Министерстве транспорта Киргизии, самолет не вписался в посадочную полосу аэропорта. Судя по всему, пилот пытался увести лайнер на второй круг, но не удалось набрать нужную высоту. Среди версий называются технические проблемы и плохие погодные условия. В районе аэропорта в это время был сильный туман.

    На месте авиакатастрофы работают спасатели, идет разбор завалов. Изначально сообщалось, что борт принадлежал компании Turkish Airlines, но эту информацию опровергли в посольстве Турции, заявив, что владелец воздушного судна — частная турецкая компания. По данным СМИ, разбился самолет MyCargo Airlines, следовавший по маршруту Гонконг — Бишкек.

    Данные о количестве жертв и пострадавших постоянно уточняется. По сведениям турецкой стороны, на борту находились 5 членов экипажа. Выжить никому не удалось. Один из пилотов умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

    Большинство погибших и раненых — это жители поселка. Известно, что погибли как минимум 6 детей, 8 местных жителей доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии. Всем семьям раненых и погибших власти Киргизии обещали оказать помощь. Решается вопрос с расселением людей, которые остались без крыши над головой. Сейчас с ними работают психологи.

    Как передает корреспондент НТВ Инна Осипова, один из школьников, ученик 3-го класса, остался в живых только потому, что учится в соседнем селе и очень рано уходит на занятия. Узнав о катастрофе, он сразу же вернулся в Дача-Суу, но от его родного дома ничего не осталось. Вся семья мальчика погибла под обломками.

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