Пилот разбившегося в Киргизии Boeing 747 пытался увести самолет на второй круг

Растет число жертв страшной авиакатастрофы, которая произошла в пригороде столицы Киргизии. Там грузовой Boeing 747 во время посадки упал на жилые дома, расположенные рядом с аэропортом Манас. Власти сообщают, что на месте крушения найдены тела как минимум 40 погибших.разрушил 32 из них. После падения начался сильный пожар. Как заявили в Министерстве транспорта Киргизии, самолет не вписался в посадочную полосу аэропорта. Судя по всему, пилот пытался увести лайнер на второй круг, но не удалось набрать нужную высоту. Среди версий называются технические проблемы и плохие погодные условия. В районе аэропорта в это время был сильный туман.
На месте авиакатастрофы работают спасатели, идет разбор завалов. Изначально сообщалось, что борт принадлежал компании Turkish Airlines, но эту информацию опровергли в посольстве Турции, заявив, что владелец воздушного судна — частная турецкая компания. По данным СМИ, разбился самолет MyCargo Airlines, следовавший по маршруту Гонконг — Бишкек.
погибли как минимум 6 детей, 8 местных жителей доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии. Всем семьям раненых и погибших власти Киргизии обещали оказать помощь. Решается вопрос с расселением людей, которые остались без крыши над головой. Сейчас с ними работают психологи.
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