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  • 16.01, 11:10
Разбившийся Boeing пролетел посадочную полосу и зацепился флюзеляжем за забор. Киргизия, Турция, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Разбившийся Boeing пролетел посадочную полосу и зацепился флюзеляжем за забор

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Разбившийся Boeing пролетел посадочную полосу и зацепился флюзеляжем за забор

Разбившийся Boeing пролетел посадочную полосу и зацепился флюзеляжем за забор

Разбившийся Boeing пролетел посадочную полосу и зацепился флюзеляжем за забор
  • Фото: knews.kg

    • Турецкий грузовой Boeing 747 заходил на посадку в условиях густого тумана и потерпел крушение рядом с аэропортом Манас. Самолет упал на жилые дома поселка Дача-Суу.

    Самолет не вписался в посадочную полосу, пилот пытался увести самолет на второй круг, но зацепился фюзеляжем за забор, после чего упал на жилые дома. Об этом агентству 24.kg сообщил председатель комитета Верховного совета Киргизии по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Марат Аманкуло.

    Марат Аманкуло, председатель комитета Верховного совета Киргизии по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству: «По предварительным данным, которые мы получили, самолет заходил на посадку по курсу 255 с востока на запад, но пролетел взлетную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок. Сейчас там пожар, возгорание ликвидируют. Точных данных о погибших нет».

    По другим данным, грузовой борт перед падением дважды пытался зайти на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе. Борт задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы и здание аэронавигации. Все члены экипажа погибли.

    Грузовой Boeing 747 турецкой компании MyCargo Airlines рухнул сегодня утром на дачный поселок Дача-Суу (Авиатор), в котором постоянно проживали люди и насчитывалось 43 участка. К этому часу известно уже о 40 погибших, 15 разрушенных одноэтажных жилых домах и 11 пострадавших, которых госпитализировали в ближайшие больницы Бишкека. На месте трагедии продолжаются поисково- спасательные работы. Пожар локализован.

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