Разбившийся Boeing пролетел посадочную полосу и зацепился флюзеляжем за забор

Турецкий грузовой Boeing 747 заходил на посадку в условиях густого тумана и потерпел крушение рядом с аэропортом Манас. Самолет упал на жилые дома поселка
24.kg сообщил председатель комитета Верховного совета Киргизии по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Марат Аманкуло.
Дача-Суу.
Марат Аманкуло, председатель комитета Верховного совета Киргизии по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству: «По предварительным данным, которые мы получили, самолет заходил на посадку по курсу 255 с востока на запад, но пролетел взлетную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок. Сейчас там пожар, возгорание ликвидируют. Точных данных о погибших нет».
По другим данным, грузовой борт перед падением дважды пытался зайти на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе. Борт задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы и здание аэронавигации. Все члены экипажа погибли.
Грузовой Boeing 747 турецкой компании MyCargo Airlines рухнул сегодня утром на дачный поселок Дача-Суу (Авиатор), в котором постоянно проживали люди и насчитывалось 43 участка. К этому часу известно уже о 40 погибших, 15 разрушенных одноэтажных жилых домах и 11 пострадавших, которых госпитализировали в ближайшие больницы Бишкека. На месте трагедии продолжаются поисково- спасательные работы. Пожар локализован.
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