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  • 16.01, 11:10
Очевидцы катастрофы Boeing 747 под Бишкеком публикуют видео с места трагедии. Гонконг, Киргизия, Турция, авиационные катастрофы и происшествия, дети и подростки, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Очевидцы катастрофы Boeing 747 под Бишкеком публикуют видео с места трагедии

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Очевидцы катастрофы Boeing 747 под Бишкеком публикуют видео с места трагедии

Очевидцы катастрофы Boeing 747 под Бишкеком публикуют видео с места трагедии

Очевидцы катастрофы Boeing 747 под Бишкеком публикуют видео с места трагедии

    В дачном поселке Дача-Суу под Бишкеком, где этим утром разбился грузовой самолет Boeing 747, идет спасательная операция. На месте крушения воздушного судна работают около сотни спасателей. Очевидцы сняли на камеру происходящее на месте трагедии.

    Появились кадры, сделанные и в темное время суток, и уже после рассвета. На записи видны пожарные машины, дымящиеся фрагменты самолета и обломки жилых домов, на которые упало воздушное судно.

    В МЧС Киргизии рассказали, что в работах на месте ЧП задействованы не только спасатели, но и бригады медиков, в том числе психологи, сотрудники службы спасения и аэропорта Манас, а также пожарные расчеты. Район ЧП охраняют десятки сотрудников милиции. Для людей, оставшихся без крыши над головой, в поселке поставили специальные вместительные палатки.

    Жертвами катастрофы стали 37 человек, включая членов экипажа, 8 пострадавших с множественными тяжелыми травмами доставлены в больницы Бишкека.

    Генпрокуратура Киргизии возбудила дело в связи с крушением самолета. По распоряжению премьер-министра Киргизии Сооронбая Жээнбекова создана специальная правительственная комиссия, которая займется выяснением причин авиакатастрофы.

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