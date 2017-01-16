Очевидцы катастрофы Boeing 747 под Бишкеком публикуют видео с места трагедии

В дачном поселке
обломки жилых домов, на которые упало воздушное судно.
Дача-Суу под Бишкеком, где этим утром разбился грузовой самолет Boeing 747, идет спасательная операция. На месте крушения воздушного судна работают около сотни спасателей. Очевидцы сняли на камеру происходящее на месте трагедии.
В МЧС Киргизии рассказали, что в работах на месте ЧП задействованы не только спасатели, но и бригады медиков, в том числе психологи, сотрудники службы спасения и аэропорта Манас, а также пожарные расчеты. Район ЧП охраняют десятки сотрудников милиции. Для людей, оставшихся без крыши над головой, в поселке поставили специальные вместительные палатки.
специальная правительственная комиссия, которая займется выяснением причин авиакатастрофы.
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