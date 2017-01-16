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  • 16.01, 09:39

Заместитель начальника хабаровской полиции арестован за взятку

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Заместитель начальника хабаровской полиции арестован за взятку

Заместитель начальника хабаровской полиции арестован за взятку

Заместитель начальника хабаровской полиции арестован за взятку
  • Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

    • Суд избрал меру пресечения в отношении заместителя начальника городской полиции Хабаровска.

    Подозреваемый в получении взятки подполковник Андрей Стефанов арестован на 2 месяца.

    Илья Гудков, старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровскому краю: «По ходатайству Следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю в отношении заместителя начальника полиции УМВД России по Хабаровску, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей „Получение взятки в особо крупном размере“, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца».

    Следствие выяснило, что Стефанов в конце прошлого года пообещал семье фигуранта одного из уголовных дел за взятку в 3 миллиона рублей не направлять в органы следствия материалы, которые могли стать поводом для еще целого ряда разбирательств. Люди, получившее такое предложение, обратились в ФСБ. Все дальнейшие переговоры велись под контролем оперативных служб.

    Первая часть взятки в размере 1 миллиона рублей 30 декабря 2016 года была передана посреднику, после чего эти деньги были вручены заместителю начальника городской полиции. Остальные 2 миллиона рулей родственники передали посредникам 11 января, а на следующий день подполковник получил их в одном из торговых центров Хабаровска и был задержан.

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