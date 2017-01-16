Нефть Brent торгуется у отметки в $55,63 за баррель

После падения на прошлой неделе цены на углеводороды устремились вверх благодаря позитивным сигналам из США.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве мартовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 55 долларов 63 центов за баррель (+0,32%). В пятницу к закрытию сессии они подешевели до 55,45 центов за баррель (-1%).На электронных торгах в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI на февраль поднялись до 52 долларов 53 центов за баррель (+0,31%). В пятницу к концу торгового дня контракт стоил 52 доллара 37 центов за баррель (-1,21%).За минувшую неделю нефть Brent упала в цене на 2,9%, WTI — на 3%. Трейдеры сомневались, что согласованное нефтедобывающими странами сокращение производства сократит избыток углеводородов на рынке. Однако многие страны ОПЕК отчитались о снижении объемов добычи, как того требовали достигнутые договоренности.Также черное золото поддержали новости из Америки, где впервые за 10 недель сократилось число нефтяных буровых установок. Теперь их количество достигает 522 единиц.