Возвращение Мухтара — 2
Возвращение Мухтара — 2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.01, 09:39

Нефть Brent торгуется у отметки в $55,63 за баррель

комментировать

Нефть Brent торгуется у отметки в $55,63 за баррель

Нефть Brent торгуется у отметки в $55,63 за баррель

После падения на прошлой неделе цены на углеводороды устремились вверх благодаря позитивным сигналам из США.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве мартовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 55 долларов 63 центов за баррель (+0,32%). В пятницу к закрытию сессии они подешевели до 55,45 центов за баррель (-1%).

На электронных торгах в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI на февраль поднялись до 52 долларов 53 центов за баррель (+0,31%). В пятницу к концу торгового дня контракт стоил 52 доллара 37 центов за баррель (-1,21%).

За минувшую неделю нефть Brent упала в цене на 2,9%, WTI — на 3%. Трейдеры сомневались, что согласованное нефтедобывающими странами сокращение производства сократит избыток углеводородов на рынке. Однако многие страны ОПЕК отчитались о снижении объемов добычи, как того требовали достигнутые договоренности.

Также черное золото поддержали новости из Америки, где впервые за 10 недель сократилось число нефтяных буровых установок. Теперь их количество достигает 522 единиц.

Новости по теме

Курсы валют, цены на нефть

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru