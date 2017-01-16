Нефть Brent торгуется у отметки в $55,63 за баррель

После падения на прошлой неделе цены на углеводороды устремились вверх благодаря позитивным сигналам из США.
На электронных торгах в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI на февраль поднялись до 52 долларов 53 центов за баррель (+0,31%). В пятницу к концу торгового дня контракт стоил 52 доллара 37 центов за баррель (-1,21%).
За минувшую неделю нефть Brent упала в цене на 2,9%, WTI — на 3%. Трейдеры сомневались, что согласованное нефтедобывающими странами сокращение производства сократит избыток углеводородов на рынке. Однако многие страны ОПЕК отчитались о снижении объемов добычи, как того требовали достигнутые договоренности.
Также черное золото поддержали новости из Америки, где впервые за 10 недель сократилось число нефтяных буровых установок. Теперь их количество достигает 522 единиц.
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