Калининград предложил поддержать стройматериалами Литву для постройки стены на границе

Врио губернатора Калининградской области заявил, что Россия поддерживает проект литовской стороны по строительству стены, если она действительно будет способствовать пресечению контрабанды.Вести.Ru, глава Калининградской области считает неосуществимым проект по строительству Литвой стены на границе с Россией. Но даже в случае его реализации это не окажет каких либо негативных последствий на российский регион.
Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области: «Официальной информации от коллег у нас нету. Думаю, новость связана с завершением демаркации границы… С точки зрения прозрачности и понятности того, что происходит на границе, мы будем поддерживать любые инициативы коллег. Если они считают, что возведение стены будет способствовать тому, чтобы остановить контрабанду — пожалуйста, флаг в руки. Мы, со своей стороны, готовы поставлять им стройматериалы. Пусть строят, если хотят».
По мнению Алиханова, заявленных средств не хватит на постройку полноценной стены. И речь, по его мнению, идет о переоснащении пограничных пунктов спецтехникой и современными системами видеонаблюдения.
Антон Алиханов: «Не думаю, что за 3,6 млн евро можно построить 135 километров какой-либо стены. речь скорее всего идет об оснащении пограничных пунктов камерами и спецтехникой. Я думаю, что это либо неверная интерпретация слов, либо, может-быть, какая-то попытка произвести впечатление на СМИ».
Ранее в погранслужбе Литвы заявили, что протяженность заграждения, которое намерена построить Литва на границе с Калининградской областью РФ, составит 45 километров. А до этого глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас сообщал, что протяженность пограничной стены составит 90 километров. Основной задачей представитель полиции назвал борьбу с контрабандой и нелегальными миграционными потоками.
Комментарии