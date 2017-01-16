Авария водопровода в Ярославле превратила проспект в бурлящую реку: видео

В Заволжском районе Ярославля лопнула труба водопровода. Жители остались без воды в домах, а автомобилистам пришлось сражаться с водной стихией прямо на городских улицах.соцсетей оперативно помогли обнаружить исчезнувшую из кранов воду. Она залила несколько улиц Ярославля, включая проспект Авиаторов. Позже движение по нему было перекрыто.
Власти города обещают устранить последствия коммунальной аварии в ускоренные сроки, пишет «Интерфакс».
Светлана Израйлева, советник мэра Ярославля: «Гидроудар на сетях „Ярославльводоканала“ привел к прорыву холодного водопровода диаметром 200 мм. Без холодного водоснабжения остались отдел полиции, общежитие и часть частного сектора. Организован подвоз воды».
В настоящее время бригады аварийных служб ликвидируют последствия происшествия. Ведется откачка воды, жилые дома и социальные объекты подключают к водоснабжению по резервной схеме.
Фото: Андрей Дорохов/ vk.com
Комментарии