Ликсутов рассказал о новых ценах на парковку и отмене турникетов в общественном транспорте

Глава столичного дептранса Максим Ликсутов рассказал журналистам, планируется ли ежегодный пересмотр тарифов на платные парковки в Москве.
В интервью «Российской газете» Ликсутов также подчеркнул, что введения для автомобилистов платного въезда в Москву или какие-либо столичные районы не будет.
Максим Ликсутов: «Правительство Москвы не рассматривает вопроса введения платного въезда в город или в отдельные его районы».
По словам чиновника, в Москве в ближайшее время появится еще около 50–60 маршрутов общественного транспорта. Для этого в 2017 году «Мосгортранс» приобретет еще порядка 900 новых автобусов.
Максим Ликсутов: «Мы определили 50–60 маршрутов, которые необходимо ввести в Старой Москве. Маршруты где-то поменялись в связи с открытием новых больниц или центров социальной активности. Поэтому в 2017 году „Мосгортранс“ купит еще 873 новых автобуса, 100 трамваев и 50 туристических автобусов».
Ликсутов также рассказал о том, когда в московском наземном транспорте могут быть отменены турникеты и билеты с ограниченным числом поездок.
Максим Ликсутов: «Мы внимательно отслеживаем, какими билетами пользуются пассажиры. Опыт показывает, что безлимитные билеты для пассажиров и удобнее, и экономнее. Когда их доля достигнет не менее 75%, можно будет отказаться от турникетов в наземном транспорте, о чем давно просят пассажиры. Сейчас доля безлимитных билетов — 55%, количество их стабильно растет примерно на 10% в год. Так что через 3–4 года можно будет вернуться к этому разговору. Пока при отмене турникетов безбилетников становится на 30% больше. Турникеты позволяют поднимать стоимость проезда не так резко, как могло быть».
Комментарии