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  • 16.01, 00:33
На севере Москвы автомобиль сбил на тротуаре коляску с грудным младенцем. ДТП, Москва, грузовики, младенцы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На севере Москвы автомобиль сбил на тротуаре коляску с грудным младенцем

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На севере Москвы автомобиль сбил на тротуаре коляску с грудным младенцем

На севере Москвы автомобиль сбил на тротуаре коляску с грудным младенцем

    В результате ДТП с участием грузовика на Бескудниковском бульваре Москвы пострадал младенец, находившийся в коляске, которую его родители везли по тротуару.

    Сообщение пресс-службы столичной Госавтоинспекции: «Столкновение легкового автомобиля с грузовиком произошло возле дома 16 на Бескудниковском бульваре. После столкновения легковушка выехала на тротуар, где сбила коляску с грудным ребенком».

    В настоящее время ребенок госпитализирован. О тяжести его травм и состоянии пока информации нет.

    В настоящее время на месте автокатастрофы работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие все обстоятельства ДТП, пишет ТАСС.

    Женщина, управлявшая легковым автомобилем, утверждает, что авария произошла из-за того, что грузовик Hyundai совершил поворот в том месте, где поворачивать запрещено. Она также рассказала, как сбила коляску.

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