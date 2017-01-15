На севере Москвы автомобиль сбил на тротуаре коляску с грудным младенцем

В результате ДТП с участием грузовика на Бескудниковском бульваре Москвы пострадал младенец, находившийся в коляске, которую его родители везли по тротуару.
В настоящее время ребенок госпитализирован. О тяжести его травм и состоянии пока информации нет.
В настоящее время на месте автокатастрофы работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие все обстоятельства ДТП, пишет ТАСС.
Женщина, управлявшая легковым автомобилем, утверждает, что авария произошла из-за того, что грузовик Hyundai совершил поворот в том месте, где поворачивать запрещено. Она также рассказала, как сбила коляску.
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