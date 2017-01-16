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  • 16.01, 06:37

В Турции теорию Дарвина убрали из школьной программы

2 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Sukree Sukplang
В Турции теорию Дарвина убрали из школьной программы

В Турции теорию Дарвина убрали из школьной программы

В Турции теорию Дарвина убрали из школьной программы
  • Фото Reuters © 2017, Sukree Sukplang

    • Министерство образования Турции сочло эволюционную теорию Чарльза Дарвина спорной и исключило ее из школьной программы.

    Как пишет турецкая газета Haberturk, со ссылкой на слова министра образования Турции Исмета Йылмаза, из учебников биологии для старших классов с нового учебного года будет изъята тема эволюционно теории Дарвина. Вместо нее в учебниках появится глава об экологии и влиянии окружающей среды на генетику.

    Исмет Йылмаз, глава Минобразования Турции: «Труды Дарвина — это всего лишь теория. Точно такая же теория, как и теория Большого взрыва в физике. Это требует отдельного обсуждения».

    В Турции за 20 лет сменилось 10 министров образования. И почти каждый из них проводит собственную школьную реформу, напоминают СМИ.

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