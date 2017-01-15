Против сыноубийцы в Ингушетии возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Назрани, застрелившего собственного сына.
Сообщение пресс-службы СУ СК РФ по Ингушетии: «По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ „Убийство“».
В СК РФ также сообщили, что Магомед Чапанов не был в оперативной разработке и не подозревался в связях с бандитами, цитирует «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что 51-летний житель Назрани застрелил собственного сына в ходе ссоры, заподозрив его в причастности к бандформированию. Мужчина обнаружил у 25-летнего сына незаконно хранящийся пистолет. Пуля попала в легкое, пострадавшего отправили в больницу, но он скончался. Не исключено, что убийство могло произойти случайно: выстрел раздался, когда отец пытался отобрать у сына оружие.
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