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  • 15.01, 23:02

Против сыноубийцы в Ингушетии возбуждено уголовное дело

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Против сыноубийцы в Ингушетии возбуждено уголовное дело

Против сыноубийцы в Ингушетии возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Назрани, застрелившего собственного сына.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства 25-летнего жителя Назрани Магомеда Чапанова, который скончался в больнице от огнестрельного ранения. Выстреливший в него отец задержан и дает показания.

Сообщение пресс-службы СУ СК РФ по Ингушетии: «По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ „Убийство“».

В СК РФ также сообщили, что Магомед Чапанов не был в оперативной разработке и не подозревался в связях с бандитами, цитирует «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что 51-летний житель Назрани застрелил собственного сына в ходе ссоры, заподозрив его в причастности к бандформированию. Мужчина обнаружил у 25-летнего сына незаконно хранящийся пистолет. Пуля попала в легкое, пострадавшего отправили в больницу, но он скончался. Не исключено, что убийство могло произойти случайно: выстрел раздался, когда отец пытался отобрать у сына оружие.

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