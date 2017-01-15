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  • 15.01, 23:02

Аэроэкспресс насмерть сбил пенсионера в Подмосковье

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Аэроэкспресс насмерть сбил пенсионера в Подмосковье

Аэроэкспресс насмерть сбил пенсионера в Подмосковье

70-летний мужчина погиб под колесами скоростного поезда.

Трагедия произошла в районе станции Долгопрудная в Московской области. Пенсионер переходил пути по деревянному настилу перед приближающимся составом, передает ТАСС.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ЧП выясняются.

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