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ЧП
Аэроэкспресс насмерть сбил пенсионера в Подмосковье
15.01.2017, 22:07
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Аэроэкспресс насмерть сбил пенсионера в Подмосковье
70-летний
мужчина погиб под колесами скоростного поезда.
534
железные дороги
поезда
Трагедия произошла в районе станции Долгопрудная в Московской области. Пенсионер переходил пути по деревянному настилу перед приближающимся составом, передает
ТАСС
.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ЧП выясняются.
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