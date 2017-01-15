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  • 15.01, 21:32

Президент Сербии заявил о готовности отправить в Косово войска

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Президент Сербии заявил о готовности отправить в Косово войска

Президент Сербии заявил о готовности отправить в Косово войска

Томислав Николич прокомментировал скандал с отправкой из Белграда в Косово поезда с надписью «Косово — это Сербия».

Сербский президент заявил, что Евросоюз должен обратить внимание на инцидент. По словам Николича, в данном случае речь идет не только о конкретном поезде, но и свободе передвижения по Европе.

При этом Николич подчеркнул, что готов отправить в Косово войска в случае, если местным сербам будет грозить опасность, передает Blic.

Томислав Николич, президент Сербии: «Это не наша война, но мы пошлем армию в случае необходимости, чтобы защитить сербов от возможных убийств. В ситуации, когда десятки тысяч сербов останутся без защиты, мы будем вынуждены защищать собственных граждан».

Ранее премьер Сербии Александр Вучич распорядился остановить поезд с надписью «Косово — это Сербия». Глава правительства объяснил, что пошел на этот шаг, чтобы «сохранить жизнь и свободу людей», а также обвинил косовских силовиков в попытке заминировать железнодорожное полотно на пути состава. Также премьер заявил, что власти Косова собирались арестовать машиниста поезда и его пассажиров.

Железнодорожное сообщение между Белградом и отколовшейся автономией было прервано во время косовского конфликта 1998–1999 годов.

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