Президент Сербии заявил о готовности отправить в Косово войска

Томислав Николич прокомментировал скандал с отправкой из Белграда в Косово поезда с надписью «Косово — это Сербия».
При этом Николич подчеркнул, что готов отправить в Косово войска в случае, если местным сербам будет грозить опасность, передает Blic.
Томислав Николич, президент Сербии: «Это не наша война, но мы пошлем армию в случае необходимости, чтобы защитить сербов от возможных убийств. В ситуации, когда десятки тысяч сербов останутся без защиты, мы будем вынуждены защищать собственных граждан».
Ранее премьер Сербии Александр Вучич распорядился остановить поезд с надписью «Косово — это Сербия». Глава правительства объяснил, что пошел на этот шаг, чтобы «сохранить жизнь и свободу людей», а также обвинил косовских силовиков в попытке заминировать железнодорожное полотно на пути состава. Также премьер заявил, что власти Косова собирались арестовать машиниста поезда и его пассажиров.
Железнодорожное сообщение между Белградом и отколовшейся автономией было прервано во время косовского конфликта 1998–1999 годов.
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