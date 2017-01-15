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  • 15.01, 21:31

Родные раненного в Таиланде режиссера Кудряшова собирают средства на его лечение

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Родные раненного в Таиланде режиссера Кудряшова собирают средства на его лечение

Родные раненного в Таиланде режиссера Кудряшова собирают средства на его лечение

Родные раненного в Таиланде режиссера Кудряшова собирают средства на его лечение
  • Фото: fedor.kudriashov /facebook.com

    • Впавшего в кому в Таиланде документалиста Фёдора Кудряшова сегодня доставили в Шереметьево регулярным рейсом. Тяжелобольного россиянина сопровождали медики-реаниматоры из Центра медицины катастроф.

    Самолет с российским кинорежиссером Фёдором Кудряшовым приземлился в Москве в аэропорту Шереметьево, сообщила РИА Новости представитель семьи пострадавшего.

    Родственники отмечают, что состояние у мужчины стабильное, все показатели в норме.

    В Паттайе режиссеру уже сделали две операции, в том числе россиянин перенес трепанацию черепа. Сейчас родственники и знакомые Кудряшова собирают средства на его лечение и реабилитацию. По предварительным расчетам, их стоимость составит миллионы рублей. Ранее о своей помощи заявляли коллеги пострадавшего — сотрудники московского Театра наций.

    33-летний Фёдор Кудряшов, отдыхавший в Паттайе с семьей, во время купания в море 21 декабря попал под гидроцикл, получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому. Водным скутером управляли россияне, прилетевшие в Таиланд в отпуск из Самары.

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