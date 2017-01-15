Родные раненного в Таиланде режиссера Кудряшова собирают средства на его лечение

Впавшего в кому в Таиланде документалиста Фёдора Кудряшова сегодня доставили в Шереметьево регулярным рейсом. Тяжелобольного россиянина сопровождали
РИА Новости представитель семьи пострадавшего.
медики-реаниматоры из Центра медицины катастроф.
Родственники отмечают, что состояние у мужчины стабильное, все показатели в норме.
В Паттайе режиссеру уже сделали две операции, в том числе россиянин перенес трепанацию черепа. Сейчас родственники и знакомые Кудряшова собирают средства на его лечение и реабилитацию. По предварительным расчетам, их стоимость составит миллионы рублей. Ранее о своей помощи заявляли коллеги пострадавшего — сотрудники московского Театра наций.
попал под гидроцикл, получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому. Водным скутером управляли россияне, прилетевшие в Таиланд в отпуск из Самары.
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