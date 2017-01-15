На Кубани найден мертвым второй провалившийся под лед ребенок

На реке Кирпили в Краснодарском крае найдено тело второго подростка, провалившегося под лед.РИА Новости со ссылкой на источник источник в экстренных службах региона.
Источник: «Тело второго подростка в настоящий момент найдено. К сожалению, констатирована его смерть».
Информацию об обнаружении тела второго ребенка подтвердили и в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.
Из сообщения СКР по краю: «В настоящий момент в реке Кирпили обнаружены тела уже двух детей. Поиски еще двоих продолжаются»
пятеро подростков провалились под лед на реке Кирпили в Тимашевском районе Краснодарского края. Один из мальчиков был спасен, еще один поднят на поверхность мертвым.
На месте трагедии работают 60 человек, в том числе водолазы и 21 единица техники. По распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева поиски будут продолжатся круглосуточно.
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