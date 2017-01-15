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  • 15.01, 20:00

В Киеве вандалы сломали мемориальную доску Вацлаву Гавелу

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В Киеве вандалы сломали мемориальную доску Вацлаву Гавелу

В Киеве вандалы сломали мемориальную доску Вацлаву Гавелу

В Киеве вандалы сломали мемориальную доску Вацлаву Гавелу
  • Фото: havelkyiv /facebook.com

    • Неизвестные повредили мемориальную доску, установленную в честь чешского президента и правозащитника Вацлава Гавела.

    Вандалы попытались содрать табличку, установленную на бульваре, который также носит имя Гавела. Однако потом решили оставить ее в покое. Скорее всего, мемориальную доску хотели сдать в пункт приема цветных металлов.

    Поврежденную доску отправили на ремонт. На ее месте повесили табличку с названием бульвара.

    Вандали пошкодили таблицю Вацлава Гавела на бульварі…
    Немає слів!

    Опубликовано Бульвар Вацлава Гавела, Київ 13 января 2017 г.

    Таким образом, мемориальную доска провисела в Киеве менее месяца. Она была открыта 16 декабря.

    Вацлав Гавел — последний президент Чехословакии и первый президент Чехии. Знаменитый писатель, диссидент и правозащитник.

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