В Киеве вандалы сломали мемориальную доску Вацлаву Гавелу

Неизвестные повредили мемориальную доску, установленную в честь чешского президента и правозащитника Вацлава Гавела.
Поврежденную доску отправили на ремонт. На ее месте повесили табличку с названием бульвара.
Вандали пошкодили таблицю Вацлава Гавела на бульварі…Опубликовано Бульвар Вацлава Гавела, Київ 13 января 2017 г.
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Таким образом, мемориальную доска провисела в Киеве менее месяца. Она была открыта 16 декабря.
Вацлав Гавел — последний президент Чехословакии и первый президент Чехии. Знаменитый писатель, диссидент и правозащитник.
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