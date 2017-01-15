В Киеве вандалы сломали мемориальную доску Вацлаву Гавелу

Неизвестные повредили мемориальную доску, установленную в честь чешского президента и правозащитника Вацлава Гавела.

208 вандализм

Киев

Вандалы попытались содрать табличку, установленную на бульваре, который также носит имя Гавела. Однако потом решили оставить ее в покое. Скорее всего, мемориальную доску хотели сдать в пункт приема цветных металлов.Поврежденную доску отправили на ремонт. На ее месте повесили табличку с названием бульвара.Таким образом, мемориальную доска провисела в Киеве менее месяца. Она была открыта 16 декабря.Вацлав Гавел — последний президент Чехословакии и первый президент Чехии. Знаменитый писатель, диссидент и правозащитник.