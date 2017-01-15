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  • 15.01, 20:00

«Чем раньше, тем лучше»: Песков рассказал о сроках встречи Путина и Трампа

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«Чем раньше, тем лучше»: Песков рассказал о сроках встречи Путина и Трампа

«Чем раньше, тем лучше»: Песков рассказал о сроках встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что встреча Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа должна состояться «чем раньше, тем лучше».

Об этом официальный представитель Кремля заявил в интервью телеканалу NBC.

Дмитрий Песков: «Можно ожидать, что президент России поздравит господина Трампа с инаугурацией, которая состоится 20 января. Это обычная протокольная практика. Дальнейшее же будет зависеть от них, это их решение».

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что лидерам двух стран «в любом случае придется разговаривать». А на уточняющий вопрос о том, когда может состояться встреча Путина и Трампа, ответил: «Чем раньше, тем лучше».

Дмитрий Песков: «Учитывая нынешнее состояние двусторонних отношений и напряженность, в том числе в общественном мнении двух стран, конечно, лучше всего сесть друг напротив друга и проговорить то, что необходимо».

Ранее пресс-секретарь главы российского государства опроверг появившуюся в британских СМИ информацию о встрече президентов России и США в столице Исландии и заявил, что «пока никаких переговоров о встрече нет».

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