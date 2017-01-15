Старейший передвижной цирк США закроется из-за бедности и зоозащитников

Старейший передвижной «Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли», проработавший в США 146 лет, закрывается
из-за финансовых трудностей.
Кеннет Фельд, владелец цирка: «После долгих раздумий и подсчетов я и моя семья приняли тяжелое для нас решение о том, что „Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли“ в мае покажет свое последнее представление».
Кроме того, на закрытие шоу повлияли зоозащитники из группы Peta. После долгих судебных тяжб с этой организацией руководство цирка было вынуждено закрыть номера с участием слонов и отослать животных в заповедник в штате Флорида, передает ВВС.
Добавим, что раньше «Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли» выступал под слоганом «Величайшее шоу мира». В 1925 году в Голливуде даже сняли одноименный фильм об артистах цирка. Впоследствии картина получила два «Оскара» один из которых — за лучший фильм.
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