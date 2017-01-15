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  • 15.01, 20:00

Старейший передвижной цирк США закроется из-за бедности и зоозащитников

2 комментария
Старейший передвижной цирк США закроется <nobr>из-за</nobr> бедности и зоозащитников

Старейший передвижной цирк США закроется из-за бедности и зоозащитников

Старейший передвижной цирк США закроется <nobr>из-за</nobr> бедности и зоозащитников
  • Фото: ringling.com

    • Старейший передвижной «Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли», проработавший в США 146 лет, закрывается из-за финансовых трудностей.

    Причиной закрытия старейшего в Америке цирка стали падающие продажи билетов и постоянно растущая стоимость текущих расходов.

    Кеннет Фельд, владелец цирка: «После долгих раздумий и подсчетов я и моя семья приняли тяжелое для нас решение о том, что „Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли“ в мае покажет свое последнее представление».

    Кроме того, на закрытие шоу повлияли зоозащитники из группы Peta. После долгих судебных тяжб с этой организацией руководство цирка было вынуждено закрыть номера с участием слонов и отослать животных в заповедник в штате Флорида, передает ВВС.

    Добавим, что раньше «Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли» выступал под слоганом «Величайшее шоу мира». В 1925 году в Голливуде даже сняли одноименный фильм об артистах цирка. Впоследствии картина получила два «Оскара» один из которых — за лучший фильм.

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