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ЧП
В Петербурге джип сбил
10-летнюю
девочку на остановке
15.01.2017, 17:54
2
комментария
Фото:
spbvoditel.ru
В Петербурге джип сбил
10-летнюю
девочку на остановке
Фото:
spbvoditel.ru
В Выборгском районе Петербурга Nissan Armada врезался в остановку общественного транспорта.
541
ДТП
пешеходы
Санкт-Петербург
В результаты аварии травмы получила десятилетняя девочка. Пострадавшего ребенка доставили в больницу.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Как сообщает
ТАСС
, за рулем иномарки находился 29-летний мужчина.
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