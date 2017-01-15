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  • 15.01, 18:28

В Петербурге джип сбил 10-летнюю девочку на остановке

2 комментария
В Петербурге джип сбил <nobr>10-летнюю</nobr> девочку на остановке

В Петербурге джип сбил 10-летнюю девочку на остановке

В Петербурге джип сбил <nobr>10-летнюю</nobr> девочку на остановке
  • Фото: spbvoditel.ru

    • В Выборгском районе Петербурга Nissan Armada врезался в остановку общественного транспорта.

    В результаты аварии травмы получила десятилетняя девочка. Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

    Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Как сообщает ТАСС, за рулем иномарки находился 29-летний мужчина.

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