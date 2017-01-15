Песков: иностранные хакеры атакуют сайт президента РФ тысячи раз в день

Несмотря на неоднократно замеченные хакерские атаки с территории США, Россия не обвиняет Вашингтон в попытке взлома своих серверов, заявил
NBC News, что правительственные сайты России сотни раз в день подвергаются хакерским атакам, сообщает РИА Новости.
пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Послушайте, мы сидим в здании администрации президента Российской Федерации, а в соседней комнате находится центральный офис президентского интернет-сайта, сайта президента РФ. И этот интернет-сайт подвергается атакам хакеров сотни и иногда тысячи раз в день. Определенное число этих хакеров атакует этот интернет-сайт с территории США, с территории Китая, с территории Индии, из европейских стран и так далее».
Песков отметил, что Москва при этом не обвиняет власти США в организации этих атак.
Дмитрий Песков: «Но это не приводит к ситуации, когда мы говорим: „Мы знаем, это было заказано президентом Обамой, а Белый дом стоит за этими атаками. Если мы скажем это, вы подумаете: «О, эти русские, они, должно быть, сумасшедшие»“».
Сегодня же секретарь Совбеза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия фиксирует значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил.
30 декабря уходящая администрация Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России.
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