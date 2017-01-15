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  • 15.01, 18:29

Песков: иностранные хакеры атакуют сайт президента РФ тысячи раз в день

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Песков: иностранные хакеры атакуют сайт президента РФ тысячи раз в день

Песков: иностранные хакеры атакуют сайт президента РФ тысячи раз в день

Несмотря на неоднократно замеченные хакерские атаки с территории США, Россия не обвиняет Вашингтон в попытке взлома своих серверов, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью американскому телеканалу NBC News, что правительственные сайты России сотни раз в день подвергаются хакерским атакам, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Послушайте, мы сидим в здании администрации президента Российской Федерации, а в соседней комнате находится центральный офис президентского интернет-сайта, сайта президента РФ. И этот интернет-сайт подвергается атакам хакеров сотни и иногда тысячи раз в день. Определенное число этих хакеров атакует этот интернет-сайт с территории США, с территории Китая, с территории Индии, из европейских стран и так далее».

Песков отметил, что Москва при этом не обвиняет власти США в организации этих атак.

Дмитрий Песков: «Но это не приводит к ситуации, когда мы говорим: „Мы знаем, это было заказано президентом Обамой, а Белый дом стоит за этими атаками. Если мы скажем это, вы подумаете: «О, эти русские, они, должно быть, сумасшедшие»“».

Сегодня же секретарь Совбеза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия фиксирует значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил.

Напомним, 6 января ЦРУ, ФБР и АНБ опубликовали в СМИ доклад, в котором обвинили Россию во «вмешательстве в американские выборы», но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. Из доклада следовало, что спецслужбы делают выводы о «тайных операциях России по влиянию на выборы», просматривая репортажи российского телевидения и читая записи в соцсетях.

30 декабря уходящая администрация Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России.

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