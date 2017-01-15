Скончался ветеран ХК СКА и чемпион Европы Валентин Быстров

Знаменитый советский хоккеист Валентин Быстров скончался
ХК СКА выразил глубокие соболезнования родным и близким Валентина Быстрова.
88-м году жизни.
Валентин Быстров — заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира. Всю игровую карьеру он провел в Северной столице, а после ее завершения работал ассистентом тренера в СКА.
Также Валентин Быстров, который принимал активное участие в обороне блокадного Ленинграда, награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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