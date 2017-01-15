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  • 15.01, 18:29

Скончался ветеран ХК СКА и чемпион Европы Валентин Быстров

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Скончался ветеран ХК СКА и чемпион Европы Валентин Быстров

Скончался ветеран ХК СКА и чемпион Европы Валентин Быстров

Скончался ветеран ХК СКА и чемпион Европы Валентин Быстров
  • Фото: Хоккейный клуб СКА /vk.com

    • Знаменитый советский хоккеист Валентин Быстров скончался 88-м году жизни.

    В связи со смертью спортсмена ХК СКА выразил глубокие соболезнования родным и близким Валентина Быстрова.

    Валентин Быстров — заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира. Всю игровую карьеру он провел в Северной столице, а после ее завершения работал ассистентом тренера в СКА.

    Также Валентин Быстров, который принимал активное участие в обороне блокадного Ленинграда, награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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