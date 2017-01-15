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  • 15.01, 16:58

Подозреваемого в убийстве своей семьи тамбовского подростка ждет арест

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Подозреваемого в убийстве своей семьи тамбовского подростка ждет арест

Подозреваемого в убийстве своей семьи тамбовского подростка ждет арест

Вопрос об аресте юноши, подозреваемого в расправе над тремя родственниками, суд решит 16 января. По версии следствия, жестокое убийство пожилой женщины, мужчины и 14-летней девочки совершил 17-летний подросток.

Пресс-служба СК РФ: «Суд изберет для подростка меру пресечения в понедельник. Тогда станет известно, будет ли он заключен под стражу».

По информации ТАСС, сейчас подозреваемый задержан, проводятся следственные действия с его участием. Тела 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки с признаками насильственной смерти были найдены накануне в одном из домов рабочего поселка Сосновка Тамбовской области. Пенсионерка и девочка-подросток скончались на месте, главу семьи доставили в больницу, где он через некоторое время скончался.

Предполагается, что тройное убийство совершил 17-летний мальчик. Следствие считает, что он в субботу утром изрубил топором спящих родственников, а причиной этого стали семейные конфликты на бытовой почве. Также установлено, что в 2013 году у подростка от рака умерла мать. В СМИ обсуждаются версии о том, что подросток мог увлекаться сатанизмом или наркотиками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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