В ЕС предложили выплачивать базовый доход всем, потерявшим работу из-за роботов

Депутаты Европарламента рассмотрят концепцию безусловного базового дохода, гарантирующую регулярную выдачу гражданам ЕС определенной денежной суммы.
Как пишет The Independent, автор проекта также настаивает на создании системы отчетности о влиянии роботов на финансовые результаты компаний. На основании такой системы, по мнению депутата, можно будет принять решение об изменении налогообложения и взносов на социальное обеспечение граждан.
Сообщается, что проект был предварительно одобрен в Европарламенте. Его рассмотрение запланировано на февраль 2017 года.
Ранее подобный эксперимент был запущен в Финляндии. Там власти случайным образом выбрали две тысячи безработных жителей в возрасте от 25 до 28 лет и начали ежемесячно выдавать им по 560 евро. Эта сумма заменила все социальные льготы, причем граждане страны продолжают получать ее даже после выхода на работу.
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