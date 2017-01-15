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  • 15.01, 16:58

В ЕС предложили выплачивать базовый доход всем, потерявшим работу из-за роботов

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В ЕС предложили выплачивать базовый доход всем, потерявшим работу из-за роботов

В ЕС предложили выплачивать базовый доход всем, потерявшим работу <nobr>из-за</nobr> роботов

Депутаты Европарламента рассмотрят концепцию безусловного базового дохода, гарантирующую регулярную выдачу гражданам ЕС определенной денежной суммы.

Проект доклада по безусловному базовому доходу представила депутат Европарламента Мади Дельво-Стер. Депутат считает, что в ближайшем будущем повсеместная роботизация производства спровоцирует волну массовой безработицы и населению Евросоюза потребуется материальная помощь.

Как пишет The Independent, автор проекта также настаивает на создании системы отчетности о влиянии роботов на финансовые результаты компаний. На основании такой системы, по мнению депутата, можно будет принять решение об изменении налогообложения и взносов на социальное обеспечение граждан.

Сообщается, что проект был предварительно одобрен в Европарламенте. Его рассмотрение запланировано на февраль 2017 года.

Ранее подобный эксперимент был запущен в Финляндии. Там власти случайным образом выбрали две тысячи безработных жителей в возрасте от 25 до 28 лет и начали ежемесячно выдавать им по 560 евро. Эта сумма заменила все социальные льготы, причем граждане страны продолжают получать ее даже после выхода на работу.

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