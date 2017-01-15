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  • 15.01, 16:58

Патрушев рассказал об отношениях РФ и США после прихода Трампа

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Патрушев рассказал об отношениях РФ и США после прихода Трампа

Патрушев рассказал об отношениях РФ и США после прихода Трампа

Секретарь Совбеза Николай Патрушев надеется на конструктивное взаимодействие Москвы и Вашингтона с приходом Дональда Трампа в Белый дом.

Патрушев отметил, что в Москве не питают «иллюзий относительно скорого ослабления мер стратегического сдерживания». Однако в связи с приходом Трампа на пост президента открываются «определенные возможности» для сотрудничества в борьбе с терроризмом, сфере информационной безопасности и по некоторым другим направлениям.

Нынешнего же главу Белого дома — Барака Обаму — Патрушев обвинил в том, что он «отбросил российско-американские отношения далеко назад».

Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ: «По крайней мере, избранный президент США в своих выступлениях не называет Россию угрозой или злом. Курс Барака Обамы не только отбросил российско-американские отношения далеко назад, но и во многом определил вектор взаимодействия России с НАТО и Евросоюзом, наметившийся за последние несколько лет».

Также Патрушев отметил, что, по его мнению, Демократическая партия США пытается отыграться на России за собственные неудачи и просчеты, сообщает «Российская газета».

Кроме того, Патрушев заявил, что Запад пытается подорвать интеграционные процессы с участием России и девальвировать идею «русского мира» в целом, что «угрожает безопасности не только России, но и целого ряда государств».

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