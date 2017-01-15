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  • 15.01, 16:58
Ректор МГУ объявил о создании нового факультета. Москва, вузы, космонавтика, космос, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ректор МГУ объявил о создании нового факультета

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Ректор МГУ объявил о создании нового факультета

Ректор МГУ объявил о создании нового факультета

    Своих ракетостроителей будут готовить в Московском государственном университете имени Ломоносова. В вузе откроют новый факультет — космический.

    Как заявил сегодня ректор МГУ Виктор Садовничий, это вызвано необходимостью выпускать высококлассных специалистов в космической отрасли. Факультет начнет работу уже в этом году.

    Виктор Садовничий, ректор МГУ: «Мы ставим задачу продолжить запуск наших спутников. Мы запустили 6 спутников, сейчас мы планируем запустить еще несколько спутников с определенными научными целями. И, конечно, в связи с эти очень важно сейчас начать подготовку по космическим исследованиям, фундаментальной науке и многим вопросам, связанным с космическими исследованиями».

    По словам ректора, обучение на новом факультете будут проводить по нескольким направлениям. На начальном этапе упор сделают на фундаментальных науках — математике, физике, химии и астрономии, затем каждому студенту позволят выбрать более узкую специальность. Выпускники смогут работать на предприятиях космической отрасли.

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