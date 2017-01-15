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  • 15.01, 16:58
В донецком поселке ополченцы развернули полевую кухню для местных жителей. ДНР, Украина, войны и вооруженные конфликты, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В донецком поселке ополченцы развернули полевую кухню для местных жителей

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В донецком поселке ополченцы развернули полевую кухню для местных жителей

В донецком поселке ополченцы развернули полевую кухню для местных жителей

В донецком поселке ополченцы развернули полевую кухню для местных жителей

    Жители одного из населенных пунктов Донбасса оказались в тяжелом из-за нехватки продуктов. В районе поселка Спартак, который регулярно обстреливают украинские силовики, возникают перебои с продовольствием. На помощь местному населению пришли ополченцы ДНР.

    Непривычно видеть на спинах поваров автоматы. Постоянно обстреливаемый поселок Спартак от линии фронта отделяют всего несколько сотен метров. Десятилетняя Вика — одна из немногих оставшихся здесь местных жителей. Она пришла получить свою порцию еды от работников полевой кухни.

    Вика, жительница поселка Спартак: «Сначала было страшно, а сейчас уже привыкли. Часто стреляют ночью, почти каждую ночь».

    Как передает корреспондент Даниил Левин, в населенном пункте уже давно не работают магазины. Продукты завозят раз в неделю. Сразу после Рождества очередную партию еды доставить не удалось. Об этом узнали бойцы республиканской армии, позиции которых расположены неподалеку. Уже на следующий день местные жители смогли и на улице поесть каши, и набрать по кастрюле домой.

    Светлана, жительница поселка Спартак: «Семья из 3 человек. И делишь эту тушенку по капельке: где кинешь, где не кинешь, а тут такая каша, прям насыщенная, дома такую не сваришь».

    Военнослужащие ДНР, которые обороняют Спартак, находятся под огнем украинских солдат сразу с 3 сторон. Подконтрольные Киеву подразделения постоянно атакуют, рассчитывая полностью окружить защитников Донбасса, а также взять под контроль стратегически важную трассу, соединяющую поселок с Донецком.

    Очередная попытка была предпринята во время массированной ночной атаки. Сразу три диверсионные группы ВСУ, каждая из которых насчитывала больше 10 солдат, попытались прорвать линию фронта в районе промзоны поселка Спартак. Нападение удалось отразить.

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