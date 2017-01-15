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Здание торгпредства РФ в Вильнюсе забросали яйцами
15.01.2017, 15:49
2
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Здание торгпредства РФ в Вильнюсе забросали яйцами
Неизвестные атаковали здание торгового представительства при посольстве РФ в Литве.
794
Вильнюс
дипломатия
Литва
Утром 14 января злоумышленники забросали здание торгового представительства на улице Квечу яйцами, сообщает
РИА Новости
.
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается полиция. Злоумышленников ищут.
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