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  • 15.01, 16:58

Здание торгпредства РФ в Вильнюсе забросали яйцами

2 комментария

Здание торгпредства РФ в Вильнюсе забросали яйцами

Здание торгпредства РФ в Вильнюсе забросали яйцами

Неизвестные атаковали здание торгового представительства при посольстве РФ в Литве.

Утром 14 января злоумышленники забросали здание торгового представительства на улице Квечу яйцами, сообщает РИА Новости.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается полиция. Злоумышленников ищут.

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